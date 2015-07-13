国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持低迷

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周一持平于每吨63.40美元，但较一个月前低40%左右，因高供给给市场带来拖累，且买家出手迟缓。
但卖家预计石脑油需求将改善，因买家目前更有可能放弃液化石油气，因后者相较于石脑油价格越来越缺乏竞争力。
当液化石油气相对于石脑油有价格吸引力的时候，亚洲石化厂商能够用液化石油气替换5-15%的石脑油。
“不过石脑油-液化石油气价差太小，使得大多数买家依赖于液化石油气没有竞争力，”一驻北亚国家的交易员说。
交易员表示，印度斯坦石油公司(HPCL)取消了一项最多3万吨7月末船期的柴油标售，但同时发布了一项出售8月2-5日船期类似数量船货的招标。
汽油裂解价差下跌5.3%至每桶17.32美元，止住连续六日的涨势。但价格仍然比2015年1-5月的平均水平高近44%，因供给吃紧但全球需求旺盛。
新加坡现货市场上，有两笔石脑油交易达成，未有汽油交易。
Socar以每吨496.50美元的价格从BP买入一艘9月上半月的石脑油，但以496.00美元的价格向伊藤忠出售一艘9月上半月的石脑油。(完)
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(编译 王洋; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”