路透基点：中国华融国际控股首次联贷案取消--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国华融国际控股有限公司委托马来亚银行安排的1亿美元三年期定期贷款案已取消。这是该公司首次办理银团贷款。
马来亚银行已包销这笔贷款，并将为贷款预先提供资金。该行将在稍后阶段在二级市场销售该贷款。
中国华融国际控股的母公司--中国华融资产管理股份有限公司将提供同意协助书(letter of comfort)。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点，平均期限为2.95年。
上周银行受邀参贷。承贷3,000万美元以上的银行可获综合收益250个基点，以及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔，前端费为60个基点。另外还有两个较低的参贷层级。承贷截止日期为7月31日。
在30个月的宽限期结束后，贷款将隔半年分两期不等额偿还：10%(第一期)及90%(第二期)。
资金用于一般企业用途。
中国华融国际控股是中国华融资产管理的全资子公司，标准普尔给予BBB+评级。(完) (编译 王颖；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”