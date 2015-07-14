路透基点：中国华融国际控股首次联贷案取消--TRLPC

路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国华融国际控股有限公司委托马来亚银行安排的1亿美元三年期定期贷款案已取消。这是该公司首次办理银团贷款。

马来亚银行已包销这笔贷款，并将为贷款预先提供资金。该行将在稍后阶段在二级市场销售该贷款。

中国华融国际控股的母公司--中国华融资产管理股份有限公司将提供同意协助书(letter of comfort)。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码230个基点，平均期限为2.95年。

上周银行受邀参贷。承贷3,000万美元以上的银行可获综合收益250个基点，以及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔，前端费为60个基点。另外还有两个较低的参贷层级。承贷截止日期为7月31日。

在30个月的宽限期结束后，贷款将隔半年分两期不等额偿还：10%(第一期)及90%(第二期)。

资金用于一般企业用途。