英国金融市场：英镑受欧元牵制，此前希腊达成债务协议

路透伦敦7月13日 - 英镑兑欧元周一上涨逾1%，可望录得逾两个月来最大单日升幅，在希腊与欧洲债权人就新的债务协议达成一致后，欧元全线下跌。

周一英国无重要经济数据公布，也无重要事件及决策者讲话，这导致英镑基本受欧元波动牵制。

交易商押注，该协议将意味着货币政策差异会再度令欧元承压。欧洲央行在继续推进1万亿欧元的量化宽松(QE)购债计划，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)则进一步向升息靠拢。

这导致欧元兑英镑 下跌1.3%，至0.71025英镑，创一周低点。英镑兑美元 小升0.1%，报1.5540美元。

“英债今日表现出色，甚至比美元还好，这令人有些意外，我们看到某种冒险举动，”巴克莱外汇策略师Hamish Pepper说。

“ 市场‘回到基本面’题材是合理的...我们处于的环境，是美国可能在今年稍后升息，而如果要问美联储之后谁是下一个将会升息的主要央行，很可能会是英国央行。”

英国央行上周维持利率在纪录低位0.5%不变，决策者努力想在英国薪资增速改善和全球经济出现更多不佳讯号之间做权衡。

欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。

“希腊协议内容可能不是达成协议的消息那么正面，”瑞穗的基冲基金外汇销售部门主管Neil Jones说，他解释为何欧元扭转起初的涨势。

英国通胀数据将在周二公布，薪资增长数据将在周三出炉，这些数据可能带动英镑。

英债市场价格大跌，和美债一起下滑，因在希腊达成债务协议后，投资者投向股市等较高风险资产。