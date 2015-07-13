欧元债市：欧债对希腊达成协议反应平淡，希腊退欧风险犹在

路透伦敦7月13日 - 欧债周一几无变动，此前希腊和其债务权人达成协议避免希腊破产，但协议的附带条件是希腊要实施严格的经济改革，令投资者担心希腊退欧的可能性犹在。

以德国为首的国际债权人经过彻夜谈判，要求希腊总理齐普拉斯放弃对结束该国节支计划的承诺，这可能使希腊政府下台，并在希腊引发抗议。

目前希腊必须迅速落实改革，以获得过桥融资，且为欧洲债权人批准其三年贷款扫清道路。

一些投资者表示，即使希腊达成最终协议，对希腊经济造成的深远损害可能仍拖累较长期欧元人气。

标准普尔的最高评级欧洲公债分析师Moritz Kraemer向路透表示，尽管标普较长期基本预设情景是希腊最终退出欧元区，但希腊协议已令即时风险下降。

“目前市场对希腊磋商结果颇为满意...但仍要克服许多困难，”BlueBay Asset Management投资组合经理Geraud Charpin说。

“不仅是已签定的协议存在短期问题...而且还有希腊经济复苏和为希腊民众带来希望。希腊在未来六至12个月面临风险，不能排除退欧的可能性。”

葡萄牙10年期公债 收益率下跌8个基点，报2.79%，意大利 和西班牙10年期公债 收益率下跌2-3个基点，报2.15%。

德国10年期公债收益率 下跌3个基点，报0.87%。

“尽管希腊退欧短期风险下降，但肯定希腊民众开始对拥有欧元区成员国地位的好处的疑虑正不断增强，”Columbia Threadneedle Investments固定收益投资组合经理Martin Harvey说。

希腊实施资本管制限制了希腊公债交投活动，但Tradeweb数据显示，两年期希腊公债收益率下跌6.56个百分点，至24.06%两周低位。