金属期市：希腊协议带动基本金属全面反弹，库存数据推动期铅跳涨

* 6月中国铜进口触及四个月低位

* 分析师称中国楼市反弹是铜市的关键

* 一实体控制40-50%铅库存－LME数据

路透伦敦7月13日 - 多数基本金属周一反弹，此前希腊和债务人达成债务协议，但期铜表现落后，因数据显示上月中国铜进口下降。

铅表现出众，价格升至近一个月高位，因担心出现短期库存吃紧。

伦敦金属交易所(LME)基本金属市场和其他金融市场均因希腊达成协议而释然上涨。希腊和欧洲债权人在欧盟峰会上经过彻夜磋商达成协议。

LME三个月期铅 跳涨3%，收报每吨1,844美元，为6月15日来最高，此前LME数据显示，一实体控制了40-50%的LME铅库存，价值约1.3亿美元。

“有一些果决的买盘持续。我们仍不清楚推动近期库存变动背后的真实原因，”一伦敦交易商说。

交易所没有提供持有大量仓位的实体的身份，但投资者或交易商通常会买光库存，期望从即将出现的供应短缺中获利。

期铜 基本持平，小升1美元，或0.02%，收报每吨5,591美元，远高于上周触及的六年低位5,240美元。

“希腊危机一直拖累市场人气，没有人确定将向那个方向发展，” Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说。“但今早中国贸易数据对铜价带来一定压力。”

6月中国铜进口较前月减少2.8%，触及四个月低位，因季节性需求疲弱。

不过，Bain预计未来几个月进口将增加。“我们开始看到刺激措施在实质经济中起效，所以预计今年下半年进口将上升，”她说。

整体中国贸易数据也有亮点。中国公布优于预期的6月外贸数据，出口同比增速四个月来首次转正。

投资者在等待本周末公布的中国房价数据。

“中国楼市是导致商品价格过去12-24个月走低的主要因素，楼市周期在过去一年转弱，”瑞银的Dan Morgan说。

期镍 急升4.2%，收报11,750美元，因低吸买盘和回补空头。三个月期铝 收涨1%，报1,713美元。三个月期锡 收高2.8%，报14,650美元的两周高位。

期锌 收盘时没有成交，买盘最后报2,052美元，为7月2日来最高，上涨2.1%。(完)

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