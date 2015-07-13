芝加哥期市：CBOT小麦期货多数收低，因出口需求疲弱和美元上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一多数收低，交易商表示，因美元上涨令美国小麦在全球出口市场的竞争力进一步下降，使小麦市场承压。
CBOT-7月小麦 上涨，因投资者在该合约在周二到期前回补空头出脱仓位。
但所有其他CBOT小麦合约下跌，因冬麦正在收割且全球小麦供应充足。
小麦价格延续周五跌势，当日美国农业在月度供需报告中将全球供应预估上调1,200万吨。
CBOT-9月小麦期货 结算价报5.75-3/4美元，跌1/4美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量108,279口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。