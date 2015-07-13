芝加哥期市：CBOT小麦期货多数收低，因出口需求疲弱和美元上涨

路透芝加哥7月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一多数收低，交易商表示，因美元上涨令美国小麦在全球出口市场的竞争力进一步下降，使小麦市场承压。

CBOT-7月小麦 上涨，因投资者在该合约在周二到期前回补空头出脱仓位。

但所有其他CBOT小麦合约下跌，因冬麦正在收割且全球小麦供应充足。

小麦价格延续周五跌势，当日美国农业在月度供需报告中将全球供应预估上调1,200万吨。

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.75-3/4美元，跌1/4美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量108,279口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)