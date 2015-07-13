纽约期市：ICE期棉持平，上周下跌

路透纽约7月13日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一持平，受一关键支撑水准带动的买盘提振，尽管美国政府公布的需求预估意外下降使投资者的担忧持续。

过去一周棉花“消息有好有坏，但多数不利棉花价格，”乔治亚大学农业分析师Don Shurley在报中说。

美国农业部在周五上调2015/16年度全球棉花库存预估，因中国消费减少，这令棉花市场投资者意外。

但农业部上调当前年度美国棉花出口预估，为市场提供支撑。

交易商表示，65美分水准提供支撑。次月合约 触及100天移动均线切入位65.08美分后，棉花价格反弹。

ICE-12月期棉合约 持平在上日结算价每磅65.52美分。上周，12月棉花合约 下跌约3%。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 上升0.12%。

投机者在最新一周持有的棉花净多头头寸从41,279口上升至46,884口的近两年高位。(完)

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