更正-全球金市：金价下滑，因希腊协议和美联储升息迹象带动美元上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因译文有误，第二段应为“950亿美元”，非“9,500亿美元”)
* 希腊和债权人就第三轮救助进行磋商
* 叶伦预计美联储将在今年升息
路透纽约/伦敦7月13日 - 金价周一下滑1%，因美元兑欧元上涨，此前希腊和债权人达成协议，将就救助计划展开磋商，且有迹象显示美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍在今年升息的轨道上，也令金价承压。
希腊和债权人达成有条件协议，将可能在未来三年中获得950亿美元金援。
现货金 盘中下跌至每盎司1,150.78美元的日内低位，1842 GMT，跌0.6%，报每盎司1,156.42美元，之前连续三周下跌。
8月美国期金 收低0.2%，报每盎司1,155.40美元。
“既然已达成救助协议，投资者可能回到股市等较高风险资产，可能会看到贵金属的吸引力进一步下降，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada说。
希腊危机没有带动大量黄金零售买需，主因是美元上涨，和美国升息前景，美国升息使持有黄金的机会成本上升。
“希腊危机期间黄金表现欠佳，且对美联储将在今年升息的预期已持续了很长一段时间，金价目前已接近生产成本，”Sharps Pixley执行长Ross Norman说。
美元兑一篮子主要货币 上升0.8%，且全球股市上涨，进一步降低投资者对黄金等避险资产的兴致。
美联储主席叶伦上周五暗示，尽管对就业市场仍持谨慎态度，但美联储仍在年内升息的轨道之上，这也拖累金市的表现。
现货银 下跌0.9%，至每盎司15.45美元。现货钯金 上涨1%，至每盎司655.25美元，现货铂金 上扬0.3%，报1,031.75美元。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”