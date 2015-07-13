美国股市：在希腊与债权人达成协议后释然上涨，科技股领升

* 道指重返去年收盘水准之上

* Nasdaq和标普500指数录得今年最大三日涨幅

* 油价下跌，扶助航空股上涨

* Netflix、Facebook和亚马逊触及纪录高位

* 道指上涨1.22%，标普500指数升1.11%，Nasdaq指数涨1.48%

路透7月13日 - 美国股市周一大幅收高，道琼工业指数重返去年收盘水准之上，此前欧元区领导人达成救助希腊的临时协议。

欧洲前景改善带动标普500指数和Nasdaq指数录得今年来最大三日升幅。

Facebook 、Netflix 和亚马逊 均触及纪录高位，苹果 攀升1.93%，为Nasdaq指数带来最大的提振。

希腊和债权人达成有附带条件的协议，使其可能在三年内获得950亿美元的资金，且债权人保证在救助计划就绪前就过渡融资展开磋商。希腊协议的前景仍难以预知，将取决于希腊政府能否在紧迫的时间限期内使严苛的改革举措生效。

“希腊消息所产生的影响将会有所减弱，美国企业季报将开始成为推动股市的重要因素，”Gradient Investments投资组合经理Mike Binger说。

中国股市连续三日上涨，因数据显示6月中国出口上升，进口下降，是全球需求可能改善的初步迹象。这也扶助提振华尔街投资者信心。

美国企业将在未来几周公布业绩，处于历来高位的股票估值可能再度吸引投资者的关注。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计美国企业二季度盈利将下跌2.9%。

CBOE波动率指数周一骤降16%，直指预期市场交投将较缓和。该指数在过去两个交易日累计下降29%，为2013年1月2日来最大两日跌幅。

道琼工业指数 收升217.27点，或1.22%，至17,977.68点；标准普尔500指数 上涨22.98点，或1.11%，至2,099.60点；Nasdaq指数 收涨73.82点，或1.48%，至5,071.51点。

标普500指数10大类股全数上涨，由科技股大涨1.62%领升。金融股上扬1.09%。美国的银行将公布季度业绩，料将得益于近期长债收益率升幅大于短债收益率。

油价周一下挫逾1%，此前美国暗示仍有望同伊朗达成核协议，这可能给供应过剩的市场带来额外数以亿桶计的原油。 尽管油价下跌，但能源指数保持在平盘以上，不过过去一个月该指数下挫超过5%，是表现最差的标普500指数板块。

油价下滑提振美国航空指数 上涨。美国航空 、United Continental 、JetBlue 和Alaska Air 股价上扬1-3%不等。

苹果 过去两日累计上涨4.66%，为1月来最大的两日连涨。

根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约59亿股，低于本月迄今日成交均值69亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,242和830家；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为2,002和808家。

有43只标普500指数成份股触及52周新高，10只触及新低；有149只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，42只触及新低。(完)