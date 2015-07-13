《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月13日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 81.86 +1.56 +1.94 3286716
京东 33.90 +1.50 +4.63 8597005
新浪 45.36 -0.43 -0.94 1604860
搜狐 47.44 +0.32 +0.68 440891
网易 141.04 +1.09 +0.78 817516
百度 193.27 +5.52 +2.94 4050235
台湾
台湾积体电路 22.86 +0.29 +1.28 3038343
联电 2.02 +0.00 +0.00 325587
日月光 6.54 +0.05 +0.77 233921
矽品精密 7.21 -0.11 -1.50 1429090
和信超媒体 0.71 +0.01 +1.92 67193
友达 4.20 +0.03 +0.72 281489
中华电信 31.89 +0.15 +0.47 35476
台湾国际航电 46.37 +2.20 +4.98 2921576
香港
中国移动 61.46 +0.11 +0.18 251326
中国联通 14.72 +0.16 +1.10 219879
中国电信 56.61 -0.10 -0.18 14559
中芯国际 5.00 +0.01 +0.20 15935
电讯盈科 5.66 +0.42 +8.05 145
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”