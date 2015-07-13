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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.86 +1.56 +1.94 3286716

京东 33.90 +1.50 +4.63 8597005

新浪 45.36 -0.43 -0.94 1604860

搜狐 47.44 +0.32 +0.68 440891

网易 141.04 +1.09 +0.78 817516

百度 193.27 +5.52 +2.94 4050235

台湾

台湾积体电路 22.86 +0.29 +1.28 3038343

联电 2.02 +0.00 +0.00 325587

日月光 6.54 +0.05 +0.77 233921

矽品精密 7.21 -0.11 -1.50 1429090

和信超媒体 0.71 +0.01 +1.92 67193

友达 4.20 +0.03 +0.72 281489

中华电信 31.89 +0.15 +0.47 35476

台湾国际航电 46.37 +2.20 +4.98 2921576

香港

中国移动 61.46 +0.11 +0.18 251326

中国联通 14.72 +0.16 +1.10 219879

中国电信 56.61 -0.10 -0.18 14559

中芯国际 5.00 +0.01 +0.20 15935

电讯盈科 5.66 +0.42 +8.05 145

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 张涛)

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