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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 06:18 BJT

****澳新经济指标预测--7月14日-7月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
   
      
    7月13日当周
    
    7月13日(一)    
    暂无重要经济数据公布。    
    
    7月14日(二)
    0300 新西兰公债外资持有比例                       6月         --      63.0%
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                6月         --      正7.0
                          企业信心指数                            --        正7
    2245 新西兰食品价格指数                           6月         --      +0.4%
    
    7月15日(三)
    0030 澳洲消费者信心                               7月         --      -6.9%
    0130 澳洲新车销售                                 6月         --      -1.3%
    2235 新西兰制造业PMI                              6月         --       51.5
    2245 新西兰CPI(较前季)                         第二季        +0.6%    -0.3%
             (较上年同期)                                        +0.4%    +0.1% 
 
    
    7月16日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    7月17日(五)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    7月20日当周
    
    7月20日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
   7月21日(二)
    暂无重要经济数据公布。 (完)

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