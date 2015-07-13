中东情势：伊朗与六大国力争在周二就核问题达成协议

会议持续到周一深夜，部分外交人士希望当晚能出现突破；他们继续就联合国制裁和进入伊朗军事地点等议题进行艰难磋商。

美国国务卿克里稍早被问到，截止期限是否可能推迟或他能否排除推迟时，静默不答。

据半官方的Fars通讯社，伊朗谈判代表扎里夫表示“应不会推迟”，随即补充道，“但只要有必要，我们可继续谈。”