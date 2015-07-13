中东情势：伊朗与六大国力争在周二就核问题达成协议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
会议持续到周一深夜，部分外交人士希望当晚能出现突破；他们继续就联合国制裁和进入伊朗军事地点等议题进行艰难磋商。
美国国务卿克里稍早被问到，截止期限是否可能推迟或他能否排除推迟时，静默不答。
据半官方的Fars通讯社，伊朗谈判代表扎里夫表示“应不会推迟”，随即补充道，“但只要有必要，我们可继续谈。”
据ISNA，扎里夫和欧盟执委会副主席莫盖里尼(欧盟外交及安全政策高级代表)将在几小时后宣读关于伊朗核谈判的最终联合声明。(完) (编译 郑茵/张若琪 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”