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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 07:43 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月14日

* 头版头条:

--评论员文章：下一阶段，中国应当从各个方面大力发展机构投资者，并大力培养如养老金、保险资金和公私募基金等具有长期价值投资理念的机构，让中国的A股市场走出一波长期的、健康的大牛市。

* 其他:

--国泰君安首席宏观分析师任泽平日前表示，下半年中国经济将会探明中长期底部。但经济探底以后是L形还是U形走势还要观察。未来半年或一年是经济走势的一个关键节点。

--证监会组织稽查执法力量赴恒生电子 ，核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的相关规定。

--上海国际航运研究中心报告指出，下半年中国沿海（散货）综合运价指数将在政府宏观调控的支撑下，总体均值略好于上半年，但不排除随着中国通货紧缩压力的增强，运价指数继续震荡下行的风险。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 黄凯)

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