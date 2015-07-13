《中国报摘》--中国证券报7月14日

* 头版头条:

--评论员文章：下一阶段，中国应当从各个方面大力发展机构投资者，并大力培养如养老金、保险资金和公私募基金等具有长期价值投资理念的机构，让中国的A股市场走出一波长期的、健康的大牛市。

* 其他:

--国泰君安首席宏观分析师任泽平日前表示，下半年中国经济将会探明中长期底部。但经济探底以后是L形还是U形走势还要观察。未来半年或一年是经济走势的一个关键节点。

--证监会组织稽查执法力量赴恒生电子 ，核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的相关规定。