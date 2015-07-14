金砖国家：7月13日股汇市收盘纵览

路透7月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月13日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨1.09%或10.16点，报943.01点。

中国股市：沪综指收升2.4%连三日反弹，复牌大军难挡千股涨停之势

中国汇市：人民币微收升外贸数据影响有限，升贬两难料继续横盘

香港股市：收高1.3%连涨第三日，因内地股市继续反弹

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巴西股市：上扬，此前欧元区领导人达成协议，将磋商对希腊的第三轮救助方案。银行股Bradesco和Itau Unibanco上涨支撑大盘，因银行业可望受益于提高个人贷款上限的总统令。指标Bovespa指数 涨1.01%，报53,119.47点。

巴西汇市：雷亚尔开低，但午后上涨，交易商指因出口商抛售美元。雷亚尔 收报3.1303/08，上日收报3.1597/12。

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南非股市：连续第四日上涨，之前全球最大的铂金厂商英美铂金 称，预计期中盈利增长近14倍。金融股涨幅居前。Top-40指数 收涨1.5%，至46,907.90点。大盘综合指数 收涨1.3%，至52,474.82点。

南非汇市：兰特兑美元回落，因中国进口数据疲弱

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印度股市：收高逾1%，蓝筹股领涨，因在欧元区领导人与希腊达成协议，协商第三轮救助后，冒险意愿升温。指标BSE指数 收升1.08%，至27,961.19点；NSE指数 收升1.19%，至8,459.65点，两指数均创6月22日以来最大单日百分比升幅。

印度汇市：卢比兑美元 收盘报63.51/63.52，上日报63.39/63.40。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收涨，报915.470点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.76%，报498.35点。