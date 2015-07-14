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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 08:04 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆上扬，关注点重回对央行的预期

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* 希腊达成协议后焦点重回对央行的预期，美国收益率是关键

* 美元兑日圆和欧元上扬，引领美元全线上扬

* 美元兑日圆再度升穿日线图一目均衡云区122.18-123.34，技术面有利

* 在124.00前方、6月25/26日高点123.96/123.99以及6月24日高点124.38前方均布有卖单

* 日本出口商关注临近124.00水准

* 在123.50附近存在支撑，123.45-65有8.7亿美元的期权到期

(完)

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