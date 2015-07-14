《汇市简讯》美元兑日圆上扬，关注点重回对央行的预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
2353GMT
* 希腊达成协议后焦点重回对央行的预期，美国收益率是关键
* 美元兑日圆和欧元上扬，引领美元全线上扬
* 美元兑日圆再度升穿日线图一目均衡云区122.18-123.34，技术面有利
* 在124.00前方、6月25/26日高点123.96/123.99以及6月24日高点124.38前方均布有卖单
* 日本出口商关注临近124.00水准
* 在123.50附近存在支撑，123.45-65有8.7亿美元的期权到期
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”