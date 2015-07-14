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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 08:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月14日

路透香港7月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美
元=7.7512港元 )
    
    美国股市周一大幅收高，道琼工业指数 重返去年收盘水平之上，收升217.27点，或1.22%，
至17,977.68点此前欧元区领导人达成救助希腊的临时协议。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       131.620    0.25      34178            10.202      -0.37
 中国铝业                      10.470    1.06      58695             3.246      -0.42
 中国移动                      61.460    0.18     251326            95.278      -0.49
 中国人寿                      20.370    0.05     154021            31.578      -0.70
 中石油                       104.420   -0.11      30050             8.094      -0.32
 中石化                        79.550   -0.65      46469             6.166      -0.55
 汇丰控股                      44.420    1.25    1590346            68.862      -0.27
 中电信                        56.610   -0.18      14559             4.388      -0.27
 中国联通                      14.720    1.10     219879            11.410      -0.44
 兖州煤业                       6.730    2.28      13020             5.217      -0.45
 华能国际                      49.520    1.29      15297             9.596       0.48
 南方航空                      55.140    4.27      18112             8.548      -0.71
 东方航空                      41.450    5.12      11185             6.426      -0.53
 中芯国际                       5.000    0.20      15935             0.775      -0.63
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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