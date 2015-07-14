《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月14日

路透香港7月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.7512港元 ) 美国股市周一大幅收高，道琼工业指数 重返去年收盘水平之上，收升217.27点，或1.22%， 至17,977.68点此前欧元区领导人达成救助希腊的临时协议。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 131.620 0.25 34178 10.202 -0.37 中国铝业 10.470 1.06 58695 3.246 -0.42 中国移动 61.460 0.18 251326 95.278 -0.49 中国人寿 20.370 0.05 154021 31.578 -0.70 中石油 104.420 -0.11 30050 8.094 -0.32 中石化 79.550 -0.65 46469 6.166 -0.55 汇丰控股 44.420 1.25 1590346 68.862 -0.27 中电信 56.610 -0.18 14559 4.388 -0.27 中国联通 14.720 1.10 219879 11.410 -0.44 兖州煤业 6.730 2.28 13020 5.217 -0.45 华能国际 49.520 1.29 15297 9.596 0.48 南方航空 55.140 4.27 18112 8.548 -0.71 东方航空 41.450 5.12 11185 6.426 -0.53 中芯国际 5.000 0.20 15935 0.775 -0.63 （完） (整理 梁慧仪)