《香港报摘》--经济日报7月14日

* 要闻版头条：

--希腊与欧元区领袖当地时间周一上午达成协议，债权人将提供为期三年的第三轮援助，涉资最多860亿欧元，前提是雅典国会最迟周三须通过协议内的改革措施。消息刺激欧股显着造好，道指收市涨217点。

* 其他：

--消息指中国国际金融（中金）将于未来数周向港交所 递交上市申请，并预期最快可于10月上市，集资额达10亿美元。

--民生银行 公布，新希望投资和南方希望实业于7月8日分别通过二级市场股票交易平台减持公司约7,669.8万股A股及约1.85亿股A股。是次减持后，两间公司合计持有民生银行总股本降至4.99%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘