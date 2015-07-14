《香港报摘》--经济日报7月14日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--希腊与欧元区领袖当地时间周一上午达成协议，债权人将提供为期三年的第三轮援助，涉资最多860亿欧元，前提是雅典国会最迟周三须通过协议内的改革措施。消息刺激欧股显着造好，道指收市涨217点。
* 其他：
--消息指中国国际金融（中金）将于未来数周向港交所 递交上市申请，并预期最快可于10月上市，集资额达10亿美元。
--民生银行 公布，新希望投资和南方希望实业于7月8日分别通过二级市场股票交易平台减持公司约7,669.8万股A股及约1.85亿股A股。是次减持后，两间公司合计持有民生银行总股本降至4.99%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”