《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月14日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--面板大厂友达 筹募的300亿台币联贷案，已由台湾银行出任管理银行出面筹组，据相关人士透露，在6月底台银开完联贷说明会之后，现在该联贷案已进入各家银行的授审会、董事会的过案阶段，预估目前友达的前10大往来银行将是基本班底。
--美盛环球资产管理（LEGG MASON）总裁兼全球执行长约瑟．苏利文（Joe Sullivan）指出，美盛集团一直看好亚洲市场发展，台湾法规不断改变，美盛集团也做好准备，随时进行调整，且看好台湾的机会跟潜力，包含并购投信、设立投信、部分资产由台湾操盘等方式都在评估中，将持续加码深耕台湾。
--政府希望吸引寿险资金投资公共建设，寿险公会理事长许舒博提出三大建议，包括希望事前认定可投资的公建案，不必逐案申请；修保险法准许寿险资金投资公建案的特殊目的公司（SPC），可出任董监事；再松绑单一投资限额及RBC风险计算。
*经济日报：
--针对苗栗县财政困难，主计总处官员表示，行政院立下两原则，一是政院愿意协助重建苗栗县财政秩序，但是不会给新的钱，二是苗栗县府支出顺序，应以人事费、基本行政支出为优先，而非大兴土木与滥给福利。
--中国人民银行广州分行对外发布《广东南沙、横琴新区跨境人民币贷款业务试点管理暂行办法》，在南沙、横琴新区实施跨境人民币贷款业务试点，允许在南沙、横琴新区注册成立并在区内实际经营或投资的企业，以及参与区内重点项目投资建设的广东省辖内企业，从港澳地区银行借入人民币资金。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”