《中国报摘》--其他报纸重要消息7月14日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--*ST华赛 称，拟以8.12元／股向包括大股东在内的10名特定对象定向增发6亿股，总募资不超过48.72亿元，资金将全部用于海绵城市PPP建设项目。
**证券时报**
--民生银行 公告称，其股东新希望投资公司和南方希望实业公司于上周三减持2.6亿股。
**21世纪经济报道**
--和邦股份 发布公告称，公司与小米科技 、新希望、红旗连锁等企业共同发起设立民营银行，该银行首期注册资本30亿元。
**东方早报**
--上港集团 以现金收购锦江航运79.2%股权，对应收购价格不超过19.4亿元。
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”