《中国报摘》--其他报纸重要消息7月14日

**上海证券报**

--*ST华赛 称，拟以8.12元／股向包括大股东在内的10名特定对象定向增发6亿股，总募资不超过48.72亿元，资金将全部用于海绵城市PPP建设项目。

**证券时报**

--民生银行 公告称，其股东新希望投资公司和南方希望实业公司于上周三减持2.6亿股。

**21世纪经济报道**

--和邦股份 发布公告称，公司与小米科技 、新希望、红旗连锁等企业共同发起设立民营银行，该银行首期注册资本30亿元。

**东方早报**

--上港集团 以现金收购锦江航运79.2%股权，对应收购价格不超过19.4亿元。