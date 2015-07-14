国际油市：原油下跌，因伊朗核协议有望即将达成

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“随着核协议接近达成，显然伊朗准备奋起直追，重新把自己打造成一个主要供应国，”伦敦一位专业研究制裁的律师Sarosh Zaiwalla称。
“制裁影响伊朗石油产量，令石油出口减半，并严格限制其新开发项目，如今解除制裁的前景令业内雀跃，外国贸易和投资将使伊朗大幅提高效率，并推低生产成本，”他说。
不过分析师称，伊朗要花费数月时间才能大幅提高出口产能，不过他们指出，在目前日供应已经过剩约250万桶的情况下，即便伊朗一开始只是少量增产，也足以进一步拉低国际油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/李爽 审校 王丽鑫/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”