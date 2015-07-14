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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 08:42 BJT

国际油市：原油下跌，因伊朗核协议有望即将达成

“随着核协议接近达成，显然伊朗准备奋起直追，重新把自己打造成一个主要供应国，”伦敦一位专业研究制裁的律师Sarosh Zaiwalla称。

“制裁影响伊朗石油产量，令石油出口减半，并严格限制其新开发项目，如今解除制裁的前景令业内雀跃，外国贸易和投资将使伊朗大幅提高效率，并推低生产成本，”他说。

不过分析师称，伊朗要花费数月时间才能大幅提高出口产能，不过他们指出，在目前日供应已经过剩约250万桶的情况下，即便伊朗一开始只是少量增产，也足以进一步拉低国际油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/李爽 审校 王丽鑫/张若琪)

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