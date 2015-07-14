国际油市：原油下跌，因伊朗核协议有望即将达成

“随着核协议接近达成，显然伊朗准备奋起直追，重新把自己打造成一个主要供应国，”伦敦一位专业研究制裁的律师Sarosh Zaiwalla称。

“制裁影响伊朗石油产量，令石油出口减半，并严格限制其新开发项目，如今解除制裁的前景令业内雀跃，外国贸易和投资将使伊朗大幅提高效率，并推低生产成本，”他说。