长江期货：中国期指主力多头逢高离场

周一，沪深300指数继续上扬，收盘收复4200点，较前一日上涨105.26点。然而股指期货收盘却并未伴随现指上涨，主力合约IF1507全天较前一日收盘价下跌81.2点。四份合约持仓量合计减仓3687手至100186手，为2014年以来最低。股指期货尾盘跳水与持仓量的下降，笔者推测可能是多方逢高离场。

从期指三个品种观察，中证500指数期货周一成为唯一上涨品种，甚至一度涨停。但IC1507盘中升水过大，日内最高升水236.79点，幅度3.08%。虽然期指的升水过大是对后市成分股复牌交易后上涨的预期，但短期升水过大仍然使得追涨操作并不合算，从何抑制多头入场。此外，IC1509合约尾盘由接近涨停一度跳水至下跌近8%，显示IC仍不稳定。风格上，笔者认为后市相对看好安全垫较厚的IF。由于期指多方有逢高离场迹象，建议投资者可以尝试多IF空IC的组合配对交易。(完)