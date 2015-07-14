中港个股：新希望上周三减持民生银行2.62亿股A股，持股降至5%以下

路透上海7月14日 - 中国全国性股份制银行--民生银行 周二公告称，新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司于7月8日（上周三）减持合计2.62亿股公司A股。减持完成后，两家公司合计持有民生银行18.23亿股，占总股本的逾4.99%。

公告显示，上述两家公司均为新希望集团有限公司控制的公司。其中，新希望投资减持7,669.8万股，南方希望实业减持了1.85亿股；减持均通过上海证券交易所二级市场股票交易平台进行。

在中国股市接连大跌之际，为维护资本市场稳定，中国证监会7月8日晚间发布公告称，从即日起六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。

公告称，民生银行于7月12日收到新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司减持的通知。

民生银行A股周一收报10.02元，近三个月累计下跌4%。（完）

欲了解详情，请点击上海证交所公告 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)