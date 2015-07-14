中港个股：新希望上周三减持民生银行2.62亿股A股，持股降至5%以下

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月14日 - 中国全国性股份制银行--民生银行 周二公告称，新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司于7月8日（上周三）减持合计2.62亿股公司A股。减持完成后，两家公司合计持有民生银行18.23亿股，占总股本的逾4.99%。
公告显示，上述两家公司均为新希望集团有限公司控制的公司。其中，新希望投资减持7,669.8万股，南方希望实业减持了1.85亿股；减持均通过上海证券交易所二级市场股票交易平台进行。
在中国股市接连大跌之际，为维护资本市场稳定，中国证监会7月8日晚间发布公告称，从即日起六个月内，上市公司控股股东和持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
公告称，民生银行于7月12日收到新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司减持的通知。
民生银行A股周一收报10.02元，近三个月累计下跌4%。（完）
欲了解详情，请点击上海证交所公告 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”