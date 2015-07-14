《全球主要国家债券发行预告》--7月14日-7月21日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/14 日本 标售12个月期贴现国库券 7/14 日本 加强流动性标售 7/14 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 7/15 德国 50亿欧元 标售10年期联邦债券 7/15 英国 标售2026年3月到期的通膨保值公债 7/16 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数关联债券 7/16 日本 标售三个月期贴现国库券 7/16 西班牙 标售公债 7/16 日本 标售五年期公债 7/20 1350 法国 标售国库券(BTF) 7/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券