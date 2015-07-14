《香港报摘》--信报7月14日

* 要闻版头条：

--欧罗区19国领袖终于就希腊债务问题达成协议，向该国给予最多860亿欧罗贷款的第三轮援助。希腊国会须于最迟明天内（香港时间周四清晨）通过首批经济改革措施，否则协议作废。现时焦点落在协议会否惹起希腊国内反弹，甚至迫使执政联盟改组。

* 其他：

--中兴 通讯高级副总裁庞胜清指出，智慧城市（smart city）是中兴发展重点之一，计划未来智慧城市收入可占总收入四分一。中兴正接触腾讯 ，拟从数据及应用程式方向合作发展智慧城市。

--和记电讯 营运总裁陈婉真表示，公司每年的资本投资约14亿港元。而当中的一半约6至7亿港元会投放在移动通讯业务，包括FDD和TDD。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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