金鹏期货：大连豆粕期货恢复涨势，市场恐慌情绪消退

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月14日的《期货日报》：
受希腊主权债务危机和中国股市大跌影响，大连豆粕期货在上周三和周四大幅下跌。但随着希腊退欧风险降低，以及中国股市企稳反弹，商品市场的恐慌情绪暂时缓解，大连豆粕期货恢复涨势。展望后市，美豆基本面依然偏多，国内豆粕需求转旺，豆粕期货仍有上涨空间。
虽然中国股市反弹能否延续也未可知，但经过恐慌性大跌洗礼的投资者将更加理性，商品集体暴跌的概率降低，市场将更多考量商品的供需基本面。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”