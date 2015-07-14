金鹏期货：大连豆粕期货恢复涨势，市场恐慌情绪消退

以下内容节选自7月14日的《期货日报》：

受希腊主权债务危机和中国股市大跌影响，大连豆粕期货在上周三和周四大幅下跌。但随着希腊退欧风险降低，以及中国股市企稳反弹，商品市场的恐慌情绪暂时缓解，大连豆粕期货恢复涨势。展望后市，美豆基本面依然偏多，国内豆粕需求转旺，豆粕期货仍有上涨空间。

虽然中国股市反弹能否延续也未可知，但经过恐慌性大跌洗礼的投资者将更加理性，商品集体暴跌的概率降低，市场将更多考量商品的供需基本面。(完)

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