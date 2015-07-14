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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 08:42 BJT

国信期货：大连铁矿石期价回补缺口阻力重重

以下内容节选自7月14日的《期货日报》：

　　最近，铁矿石期货连创上市以来新低，在连续三个跌停板后，跟随其他商品展开绝地反击，一度涨停，但受基本面疲软压制，未能成功回补跳空缺口，后期有望陷入窄幅振荡格局。 　　 　　截至7月10日，在“我的钢铁网”调查的163家钢厂中，有63家钢厂高炉检修，较6月中旬增加18家；高炉开工率为81.77%，较6月中旬下降3.9%；只有3.68%钢厂盈利，较6月中旬减少17个百分点。从上海钢联调查的209家钢厂检修或减产情况看，7月全国钢厂五大品种总检修量接近1500万吨，比6月增加534万吨左右，增幅53%，检修规模创新高。

　　钢厂检修增多，一方面意味着现货钢材供应减少，近两日螺纹钢现货价格已经全面止跌，另一方面则意味着钢厂对铁矿石的需求将缩减，利空铁矿石价格。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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