国信期货：大连铁矿石期价回补缺口阻力重重

最近，铁矿石期货连创上市以来新低，在连续三个跌停板后，跟随其他商品展开绝地反击，一度涨停，但受基本面疲软压制，未能成功回补跳空缺口，后期有望陷入窄幅振荡格局。 截至7月10日，在“我的钢铁网”调查的163家钢厂中，有63家钢厂高炉检修，较6月中旬增加18家；高炉开工率为81.77%，较6月中旬下降3.9%；只有3.68%钢厂盈利，较6月中旬减少17个百分点。从上海钢联调查的209家钢厂检修或减产情况看，7月全国钢厂五大品种总检修量接近1500万吨，比6月增加534万吨左右，增幅53%，检修规模创新高。