国信期货：大连铁矿石期价回补缺口阻力重重

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月14日的《期货日报》：
最近，铁矿石期货连创上市以来新低，在连续三个跌停板后，跟随其他商品展开绝地反击，一度涨停，但受基本面疲软压制，未能成功回补跳空缺口，后期有望陷入窄幅振荡格局。 截至7月10日，在“我的钢铁网”调查的163家钢厂中，有63家钢厂高炉检修，较6月中旬增加18家；高炉开工率为81.77%，较6月中旬下降3.9%；只有3.68%钢厂盈利，较6月中旬减少17个百分点。从上海钢联调查的209家钢厂检修或减产情况看，7月全国钢厂五大品种总检修量接近1500万吨，比6月增加534万吨左右，增幅53%，检修规模创新高。
钢厂检修增多，一方面意味着现货钢材供应减少，近两日螺纹钢现货价格已经全面止跌，另一方面则意味着钢厂对铁矿石的需求将缩减，利空铁矿石价格。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”