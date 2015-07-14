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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 08:45 BJT

宝城期货：大连鸡蛋期货后续上涨动力或减弱

以下内容节选自7月14日的《期货日报》：

本周以来全国正式入伏，高温天气削弱蛋鸡产蛋量，供给趋紧预期进一步增强，提振鸡蛋走强。截至昨日收盘，鸡蛋1509合约连续三个交易日上扬。然而笔者却认为，当下鸡蛋消费处于淡季，弱需掣肘，期价后续上涨空间恐将受限。

根据蛋鸡产蛋规律，一般夏季产蛋率会呈现走低现象，主要由于高温会令蛋鸡饮食量下降。由于昨日开始，全国正式开启高温模式，因此在天气因素作用下，多数投资者认为鸡蛋期货存在供给趋紧预期。但笔者认为该因素带来的产蛋率走低能否最终影响供给还有待观察，应同时参考蛋鸡存栏量情况。由于去年蛋鸡养殖收益较好，养殖户在今年3月补栏热情较高，加之育雏鸡要经过4—5个月的养殖周期才能进入产蛋期。因此，从7月开始，国内新增蛋鸡开产量稳步增加，鸡蛋供给压力逐渐显现。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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