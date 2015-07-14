宝城期货：大连鸡蛋期货后续上涨动力或减弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月14日的《期货日报》：
本周以来全国正式入伏，高温天气削弱蛋鸡产蛋量，供给趋紧预期进一步增强，提振鸡蛋走强。截至昨日收盘，鸡蛋1509合约连续三个交易日上扬。然而笔者却认为，当下鸡蛋消费处于淡季，弱需掣肘，期价后续上涨空间恐将受限。
根据蛋鸡产蛋规律，一般夏季产蛋率会呈现走低现象，主要由于高温会令蛋鸡饮食量下降。由于昨日开始，全国正式开启高温模式，因此在天气因素作用下，多数投资者认为鸡蛋期货存在供给趋紧预期。但笔者认为该因素带来的产蛋率走低能否最终影响供给还有待观察，应同时参考蛋鸡存栏量情况。由于去年蛋鸡养殖收益较好，养殖户在今年3月补栏热情较高，加之育雏鸡要经过4—5个月的养殖周期才能进入产蛋期。因此，从7月开始，国内新增蛋鸡开产量稳步增加，鸡蛋供给压力逐渐显现。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”