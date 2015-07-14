西南期货：大商所焦炭期货市场看空情绪仍浓厚

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月14日的《期货日报》：
上周，在市场恐慌情绪的作用下，焦炭期货主力1509合约破位下行，创出历史新低。此后，受相关政策影响，商品市场又出现普遍反弹，但焦炭反弹动力不足，幅度有限。综合供需面、市场情绪等影响因素，焦炭期货中期走势仍难乐观。
钢铁行业是焦炭的主要下游行业，钢铁的生产情况直接决定着焦炭的需求量。由于钢铁行业产能严重过剩，行业进入压缩产能的阶段，这意味着焦炭的需求增长停滞甚至萎缩。1—5月，我国生铁产量为29712万吨，同比下降2.4%。这也就是说，焦炭在今年前5个月的需求量较去年同期减少约1000万吨。
另外，由于7月本属钢材的消费淡季，钢铁冶炼利润大幅下降，钢厂的减产力度加大，这意味着焦炭的需求出现季节性萎缩。需求减量对工业品而言有着极为重要的影响，这也是导致焦炭价格持续低迷的核心因素。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”