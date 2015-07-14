西南期货：大商所焦炭期货市场看空情绪仍浓厚

以下内容节选自7月14日的《期货日报》：

上周，在市场恐慌情绪的作用下，焦炭期货主力1509合约破位下行，创出历史新低。此后，受相关政策影响，商品市场又出现普遍反弹，但焦炭反弹动力不足，幅度有限。综合供需面、市场情绪等影响因素，焦炭期货中期走势仍难乐观。

钢铁行业是焦炭的主要下游行业，钢铁的生产情况直接决定着焦炭的需求量。由于钢铁行业产能严重过剩，行业进入压缩产能的阶段，这意味着焦炭的需求增长停滞甚至萎缩。1—5月，我国生铁产量为29712万吨，同比下降2.4%。这也就是说，焦炭在今年前5个月的需求量较去年同期减少约1000万吨。

另外，由于7月本属钢材的消费淡季，钢铁冶炼利润大幅下降，钢厂的减产力度加大，这意味着焦炭的需求出现季节性萎缩。需求减量对工业品而言有着极为重要的影响，这也是导致焦炭价格持续低迷的核心因素。(完)

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