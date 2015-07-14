新世纪期货：沪胶难有起色，仍面临进一步下行压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自7月14日的《期货日报》：
近期沪胶波动剧烈，主力1509合约甚至一度跌破2008年金融危机时的最低价。鉴于后期沪胶价格将重新回归基本面，在下游消费不力的情况下，笔者预计沪胶难有起色，仍将面临进一步下行压力。
受沪胶基本面疲软及经济下行压力增加的影响，沪胶反弹之路不可持续。从技术上来看，目前沪胶主力1509合约处于布林通道下轨，有进一步下行趋势，预计将跌破万点大关，建议投资者逢高布局空单。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”