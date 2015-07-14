新世纪期货：沪胶难有起色，仍面临进一步下行压力

以下内容节选自7月14日的《期货日报》：

近期沪胶波动剧烈，主力1509合约甚至一度跌破2008年金融危机时的最低价。鉴于后期沪胶价格将重新回归基本面，在下游消费不力的情况下，笔者预计沪胶难有起色，仍将面临进一步下行压力。

受沪胶基本面疲软及经济下行压力增加的影响，沪胶反弹之路不可持续。从技术上来看，目前沪胶主力1509合约处于布林通道下轨，有进一步下行趋势，预计将跌破万点大关，建议投资者逢高布局空单。(完)

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