中国债市动态：数据优于预期现券收益率应声上行，但新债向好助稳情绪

路透上海7月14日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，因6月金融数据超预期；一级市场上，早间铁道债、国开债招标需求均向好，则助稳定市场情绪。交易员称，银行间宽松的资金面将限制收益率升幅，现券后市维持震荡概率较大。

中国6月新增人民币贷款、社会融资规模增量及广义货币供应量M2增速均向好，融资需求渐现改善迹象，企业和居民户中长期贷款增至二季度高点，不过票据融资占比亦不小，显示需求改善势头仍不稳固。

华东一银行交易员表示，早盘10年国开债收益率一度涨近4个bp，五年期亦上行约5个bp；不过随着新债结果出炉，现券收益率止住升势，“价格稳住了，反而有点往下走0.5个bp的趋势”。

他并称，经历了上周股市波动引发的剧烈震荡后，债市长端收益率已经逐步回升至上周初水平，“再看一下明天的二季度经济数据，如果没有太超预期，价格调整应该基本到位了”。

一级市场方面，中国国家开发银行 上午招标四期固息增发债，五年和10年期中标收益率稍高于预期，但各期限品种投标倍数均高企，最低的五年期投标倍数也达到3.89%。

此外，中国铁路总公司周二上午招标发行两期铁道债，其中10年期品种中标利率为4.32%，20年期中标利率为4.59%，交易员称亦好于预期水平。

“认购倍数都很不错。一级需求还是挺大的，目前市场钱多，只要资金面不收紧，估计收益率也上不了多少，”上海一券商交易表示。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.04%/4.02%，上日尾盘为4.0050%/3.99%；剩余期限近10年的国债150005券最新报价 在3.56%/3.52%，上日尾盘为3.53%/3.48%。