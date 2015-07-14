全球金市：现货金下跌，全球注意力转向美联储升息前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国8月期金 持平在每盎司1,154.60美元。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。
欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。
最大黄金消费国中国，第二季经济成长料将放缓至全球金融危机以来最低，这再加上中国股灾，使得当局有出台更多举措的压力。
路透综合逾40家机构预测中值结果显示，6月中国工业持续低迷，投资增长依然乏力，整个二季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至6.9%，创2009年一季度以来最低增速。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量增加0.2%至709.07吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”