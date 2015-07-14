全球金市：现货金下跌，全球注意力转向美联储升息前景

美国8月期金 持平在每盎司1,154.60美元。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五表示，她预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧，称经济成长增强可以鼓励更多美国人重返就业市场。

欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。

最大黄金消费国中国，第二季经济成长料将放缓至全球金融危机以来最低，这再加上中国股灾，使得当局有出台更多举措的压力。

路透综合逾40家机构预测中值结果显示，6月中国工业持续低迷，投资增长依然乏力，整个二季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至6.9%，创2009年一季度以来最低增速。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量增加0.2%至709.07吨。(完)

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