《交易视点》台债资金宽松，料殖利率区间盘整--元大宝来证

路透台北7月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，因目前公债殖利率都来到今年位阶较低位置，银行端追价意愿也相对较弱，市场偏向短线操作，近期将随美债走势反应希腊议题，但是在筹码及资金保护下，殖利率弹幅受到限制，将维持区间盘整格局。

今日将有两年期公债300亿进行标售，市场资金依旧宽松，在银行有去化资金压力下，预计得标利率区间在0.62-0.64%之间，略低于前次同年期公债标售，预估本周十年券104/5期 成交区间为1.47%-1.52%，五年券104/9R期 则成交在0.97%~1.02%。

希腊在昨日与欧元区达成协议，将进行第三轮金援协商，但是前提为必须推动立法删减养老金，提高增值税及限制集体劳资协议，并且需卖出500亿欧元的公共部门资产，债务协商才能顺利落幕。