《交易视点》台债资金宽松，料殖利率区间盘整--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾市场方面，因目前公债殖利率都来到今年位阶较低位置，银行端追价意愿也相对较弱，市场偏向短线操作，近期将随美债走势反应希腊议题，但是在筹码及资金保护下，殖利率弹幅受到限制，将维持区间盘整格局。
今日将有两年期公债300亿进行标售，市场资金依旧宽松，在银行有去化资金压力下，预计得标利率区间在0.62-0.64%之间，略低于前次同年期公债标售，预估本周十年券104/5期 成交区间为1.47%-1.52%，五年券104/9R期 则成交在0.97%~1.02%。
希腊在昨日与欧元区达成协议，将进行第三轮金援协商，但是前提为必须推动立法删减养老金，提高增值税及限制集体劳资协议，并且需卖出500亿欧元的公共部门资产，债务协商才能顺利落幕。
在美国方面，上周五美联除主席叶伦重申将在今年进行升息，随着升息时点的接近，美债殖利率走势仍在上升轨道中，希腊债务问题若能解决，美债走势仍偏空解读，但是注意石油及铁矿砂价格走势，是否会影响美国国内未来通膨增速。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”