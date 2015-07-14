《香港报摘》--其他报纸重要消息7月14日

* 明报：

--今年初备受追捧的高银系，今年5月份开始股价显着下挫，主席潘苏通接受访问时表示，怀疑旗下上高银金融 及高银地产 的股价被操控，惟不清楚对手身分。

--联交所资料显示，乐视网 董事长贾跃亭上周以每股4.91港元购入北青传媒 1,953.3万股股份，持有好仓由0%升至35.58%，成为后者单一大股东。

* 苹果日报：

--以放贷为主业的创业板公司--易还财务 沾手网购生意，公司主席萧若元称，网购大有作为，并考虑在二至三年内分拆网购平台＂人民超市＂独立上市。

* 东方日报：

--长城汽车 拟配售A股集资最多168亿元人民币后，遭多间大行唱淡。其中摩根大通削其H股目标价至28港元，评级降至＂减持＂，汇丰证券则削目标价至30.6港元。

* 文汇报：

--珠海控股 宣布，于上周四与中国石化广东石油分公司订立一份战略合作协议，有关对旗下珠海市石花东度假村加油站进行增资扩股。（完）