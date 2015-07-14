中国债市：首单动态资产池消费信贷ABS周三发行，规模36.99亿

路透上海7月14日 - 中国央行和银监会启动了信贷资产证券化产品的注册制和备案制度以来，中国银行间的信贷资产证券化产品发行创新日渐增多。宁波银行 周三（7月15日）起联合国元信托拟发行的产品，就是首期动态资产池产品，以个人消费信用贷款为基础资产，规模为36.99亿元人民币。

根据发行材料，动态资产池，即信托财产交付日后，受托机构将会持续购买其他个人消费信用贷款进入本次交易资产池。

这与一般ABS产品发行之时，基础资产的数量和规模即被锁定有所不同。不过从发行材料来看，此次的基础资产也略不同以往。

和之前多为企业贷款，或者住房抵押贷款，汽车抵押贷款等基础资产不同，本期的基础资产为宁波银行发放的个人消费信用贷款，初入池的贷款，平均每笔贷款本金只有10.84万元，加权平均贷款剩余期限也只有5.74个月，而本期ABS的预期加权平均期限为2.03年。

显然基础资产的剩余期限少于产品存续时间，需要后期动态的购买资产入池。发行材料显示，当基础资产偿还，信托本金账存在现金余额，便构成《信托合同》约定的标的资产持续买卖的条件。

该ABS优先A和B档的规模分别为29.96亿元和4.44亿元，采用浮动利率。其余为次级档。 优先档公开发行，次级档定向发行。( 完）

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