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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 09:27 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆仍受追捧，124日圆附近有卖压

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* 美元兑日圆在东京交易时段早盘上扬，从123.43升至123.74，且仍存在买兴

* 但124.00前方挂有卖单，日本出口商抛售

* 美元兑日圆仍偏向上行，因寄望美联储加息，关注美债收益率，在124.00上方挂有停止单

* 123.50存在支撑，在123.45-65有8.7亿美元期权到期

* 上行的一目均衡转换线小时线切入位123.54为首道支撑，一目均衡基准线切入位在123.08(完)

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