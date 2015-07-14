金属期市：伦铜在希腊债务协议达成后持稳，但期镍因获利了结而下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧元区周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。不过以德国为首的债权人要求的苛刻条件，令总理齐普拉斯周二面临与所在党内部反对势力的摊牌，后者对于他向德国妥协感到怒不可遏。
中国第二季经济成长预估料放缓至全球金融危机以来最弱水平，加上近期的股市重挫，令当局推出更多举措的压力倍增，尽管到目前为止一连串刺激举措的成效有限。
巴西淡水河谷铁矿石主管周一表示，巴西矿商正将每年2,500万吨的高成本铁矿石生产，更换为较便宜的新产能，这应能降低淡水河谷的成本，抵抗铁矿石价格下跌的影响。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”