金属期市：伦铜在希腊债务协议达成后持稳，但期镍因获利了结而下跌

欧元区周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区。不过以德国为首的债权人要求的苛刻条件，令总理齐普拉斯周二面临与所在党内部反对势力的摊牌，后者对于他向德国妥协感到怒不可遏。

中国第二季经济成长预估料放缓至全球金融危机以来最弱水平，加上近期的股市重挫，令当局推出更多举措的压力倍增，尽管到目前为止一连串刺激举措的成效有限。

巴西淡水河谷铁矿石主管周一表示，巴西矿商正将每年2,500万吨的高成本铁矿石生产，更换为较便宜的新产能，这应能降低淡水河谷的成本，抵抗铁矿石价格下跌的影响。(完)

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