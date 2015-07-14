更新版 1-新加坡经济：第二季GDP意外萎缩，全球需求不振打击制造业

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
新加坡经济意外萎缩之际，正值对全球经济前景的忧虑重燃，希腊财政问题威胁到脆弱的欧元区经济复苏，中国股市近期动荡也给已然降温的中国经济带来风险。
经济的不景气在第二季冲击了新加坡的制造产业。贸工部称，制造业萎缩主要是因为生物医学和运输工程类企业产出下滑。
近几个月制造业承压，4月和5月工业生产同比降幅大于预期。
政府目前预计，新加坡2015年经济料增长2-4%。
“今日数据并不会让实现(2-4%)增长目标的可能性消失。不过，最终结果落在这个区间中点下方的可能性要更大一些，”巴克莱银行驻新加坡经济分析师Wai Ho Leong说。(完)
(编译 龚芳/徐文焰/郑茵 审校 李婷仪/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”