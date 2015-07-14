更新版 1-新加坡经济：第二季GDP意外萎缩，全球需求不振打击制造业

新加坡经济意外萎缩之际，正值对全球经济前景的忧虑重燃，希腊财政问题威胁到脆弱的欧元区经济复苏，中国股市近期动荡也给已然降温的中国经济带来风险。

经济的不景气在第二季冲击了新加坡的制造产业。贸工部称，制造业萎缩主要是因为生物医学和运输工程类企业产出下滑。

近几个月制造业承压，4月和5月工业生产同比降幅大于预期。

政府目前预计，新加坡2015年经济料增长2-4%。

“今日数据并不会让实现(2-4%)增长目标的可能性消失。不过，最终结果落在这个区间中点下方的可能性要更大一些，”巴克莱银行驻新加坡经济分析师Wai Ho Leong说。(完)