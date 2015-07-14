港报社评：希欧协议实双输，希债炸弹未除--经济日报7月14日

欧盟与希腊就债务问题达协议，在德国铁腕下，希腊终被迫签城下之盟，要加力紧缩、变卖资产，却换不来削债。惟欧盟企硬亦令欧元区裂痕进一步加深，演成希腊与欧盟双输结局。

希腊总理齐普拉斯曾扬言，会要求欧盟等债权人削减希腊债务三成，并图藉公投迫欧盟就范，但公投反惹最大债主德国摆出不惜踢走希腊的强硬态度，齐普拉斯不但未能迫欧盟削债，反须大力加税、削福利，甚至要变卖国有资产，筹500亿欧元以抵债自救。希腊漫天索价的结果，是输得更惨。

希腊今次玩火烧身，眼前考验将是如此＂丧权辱国＂的救助方案，能否在周三死綫前获国会通过。惟齐普拉斯的反撙节期票＂弹票＂收场，却可能惹左翼政府内部更大反弹与逼宫，亦可能惹怒希腊民众上街反对方案，内外交煎，甚或造成提前大选，酿希腊政治剧震。

就算希腊能捱过政治难关，通过援助方案，经济难关仍未见出路。因援助方案仅是助希腊借新债冚旧债，希腊仍被迫加力撙节，恐重蹈过去五年财政愈削、经济愈缩的恶性循环，国内生产总值已萎缩近四分一的希腊，经济恐未见底，要解决重债势缘木求鱼。

希腊虽是大输家，却不代表欧盟就是赢家，实是希腊与欧盟的双输结局。德国欲借希腊杀鸡儆猴，警示其他欧猪国，惟客观上恐惹反效果。其一，此将加剧希腊国民对欧元区的离心，若希债问题再现，自感受尽欧盟＂欺凌＂的希腊人很可能拉倒求解脱，即时引爆脱欧危机。

其二，德国霸气凌人的态度，恐更增其他欧洲国家的激进声音，如今年底将有选举的欧猪国西班牙与葡萄牙，以至明年或举行脱欧公投的英国，主张脱欧的疑欧派声势或大涨。

冲击更大的是，今次希债谈判，再度暴露欧盟团结只是光说不练，强国如德国等得享欧洲一体化最大利益，弱国经济水深火热却苦无出路，加深欧盟内部裂痕，长远损害国际市场对欧盟以至欧元的信心。

此正预视，除非欧盟能痛定思痛，在胁迫希腊狠削赤之余，亦力助希腊重振经济翻身，否则希债危机翻发仅时间问题，届时势点燃各方的新仇旧恨，脱欧震荡更难免。（完）

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