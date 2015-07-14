港报社评：饮水思＂铅＂，找替罪羊不如亡羊补牢--信报7月14日

入伙两年的九龙湾启晴邨发生食水含铅量超标事件，风波持续扩大。政府不但公布负责为启晴邨进行水管接驳工程的是水喉匠林德深，而且同样经过该水喉匠承办工程的包括屯门龙逸邨、长沙湾邨、沙田水泉澳邨及葵涌葵联邨等屋苑，数以万计的居民顿然陷入恐慌。须知道，食水含铅量超标有机会戕害健康，因此危机必须尽速解决。

水务署署长林天星日前透露，启晴邨水管接驳物料含铅，由于水喉匠林德深涉嫌使用违规物料进行焊接，属于违反持牌条件，署方会跟进，甚至交律政司研究是否起诉。

对于这一种近乎公开指控的讲法，林德深高调现身向传媒呼冤。据林德深的反驳，由他签署负责的水管工程物料，施工前已获房屋署验收，他只监督街喉以至大厦水缸的水管接驳工程，不包括大厦各单位的水管接驳，批评当局将所有责任归咎于他绝不合理，但水务署随即回应，称根据合约，启晴邨水喉工程由街喉到入屋都是由林德深负责。谁是谁非，还须进一步核实。

林德深又质疑，启晴邨等近年入伙的公屋，厕所及厨房有使用来自内地预制组件，但当局未有检验内藏水管。

事件的真相尚未明朗，还有很多疑问有待查究。然而迄今为止，政府难免予人一个不良印象，就是急就章找一只＂替罪羔羊＂，将矛头指向区区一个水喉匠。在这名水喉匠鸣冤叫屈之后，政府才在运输及房屋局局长张炳良牵头之下召开跨部门记者会，发展局局长陈茂波在记者会宣布成立一个由水务署副署长统领的小组，调查食水含铅超标的起因，防止同类事故再发生。纵使日后厘清真相，包括林德深在内的任何人士、任何公司、任何部门，倘证实涉违规犯错，当然得严肃问责追究；惟目前调查才刚展开，却已造成了一个＂未调查先卸责＂的尴尬局面，再次反映回归之后特区政府的危机处理手法差劲。

姑勿论启晴邨这次出事的＂元凶＂是不是涉及预制组件，当中始终存在一个问题亟待相关官员解答，到底来自内地的建筑物料有没有充足的监管？毕竟经过这些年来＂中国式豆腐渣工程＂的惨痛教训，要是预制组件缺乏严格检验，情况叫人难以安怀。更惹忧虑的在于，若然所谓严格检验只流于形式主义，物料有害没害一律只眼开只眼闭，恐怕南丫海难之类的人为祸患不会是最后一次。

一波未平，一波又起，启晴邨不但食水含铅超标，该邨一名居民又感染退伍军人症。衞生防护中心监测及流行病学处主任程卓端指出，住在满晴楼的72岁老翁，5月底因退伍军人症入院，6月12日康复。当局先后两次在患者寓所厨房、厕所抽取水样本化验，均证实带有退伍军人杆菌；第二次化验更发现同层及一楼的供水位亦有退伍军人症病菌。房屋署稍后会为启晴邨全部六幢大厦的供水系统消毒。防护中心呼吁大厦居民，不要使用雾化出水装置，包括花洒等等。

既受双重打击，启晴邨更换水管看来是无可避免的解决办法。不过，在更换水管之余，政府必须克尽厥职揪出真凶，并亡羊补牢，严防再发生同类事故扰民害人。（完）

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