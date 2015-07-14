港报社评：预制组件试喉管，政府须如实交代--明报7月14日

启晴邨验出食水含铅超标，事态已经超过一星期，居民依然忐忑不安，惟迄今政府仍未知道食水含铅源头，只说成立专责小组调查，不过，政府却已决定更换启晴邨全部水管，正在等候承建商提交方案。更换水管固然可以正本清源，恢复居民对食水安全的信心，惟含铅水源头未查明却有釜底抽薪决定，本末有点不合常理，特别是政府对试验预制组件讳莫如深，使人对今次事件原因与责任谁属，有更多想法。

含铅食水曝光之后，政府披露了负责启晴邨水喉工程林姓水喉匠的名字，一时之间，这个水喉匠成为衆矢之的，客观上担负了事件的责任。不过，水喉匠接受传媒访问时，一度表示自己只负责监督街喉至启晴邨各幢大厦水缸的水管安装工程，还披露了启晴邨是首个预制组件安装喉管的试验屋邨，即是启晴邨的厨房和浴室都安装了喉管接驳。林姓水喉匠表示组件在外地施工，若负责部门无人过境验收，他认为这是漏洞，云云。

其后，政府官员证实了启晴邨试验包括安装喉管的预制组件，并重申林姓水喉匠负责启晴邨水喉安装的全过程，言下之意是即使组件在外地预制，安装仍然与他有关。林姓水喉匠的责任范围，政府官员有不同说法，这个分歧不难厘清，只要摊出合约就一目了然，毋须作口舌之争。

不过，昨日在记者会上，政府官员就试验预制组件的事，未具体答覆提问，并拒绝披露资料，事态有点奇怪。到晚上政府发表的新闻稿，才较详细交代预制组件的事，透露＂启晴邨六座公屋大厦所有浴室基本上都是预制的，其中约一半是在内地安装喉管；但只有两座大厦使用预制厨房，而其中约一半是在内地安装喉管。较早前发现两个单位的厨房里面有含铅焊料，但这两个厨房并非是预制的。

另外，早前被验出含铅量高于世界卫生组织标准的7个水样本，只有一个是从位于在内地安装喉管的预制厨房中取得＂。预制组件与含铅食水的关系，这段话仍然未能厘清，只是官员在记者会为何不披露这些资料，＂只有少数单位＂的说法更有意图误导之嫌，官员的做法使人难以理解，更值得商榷。

事态揭发超过一星期，政府官员的公开说法是不知道含铅食水源头，不过，迄今官员确定了两点，一是启晴邨各幢大厦的水管将全部更换；二是政府声称发现水喉接驳焊接物含铅，不过，政府未指明焊接物含铅导致食水含铅超标。至于政府官员对林姓水喉匠涉及的水务工程，则有问必答，昨日透露了中大伍宜孙书院的宿舍和九龙城政府合署的水务工程，都是由他负责，这些资料，与政府过去视为＂私隐＂，不会公开披露的做法不一样。

除此之外，政府官员就公屋预制组件包括喉管的试验，予人的印象是不愿多谈，究竟是什么原因，外间只能猜度，而试验计划放在含铅超标事态检视，与今次事件有什么关系，其中关连人物林姓水喉匠基于法律程序，已经封口，若无其他知情人士爆料，公衆将缺乏资料判断发生了什么事。

政府处理今次事件，明显地有选择性发放资讯之嫌，对政府有利的状况，尽量披露，甚至引导成为舆论重点，对政府无利的事，则尽量回避，现在含铅源头由专责小组调查，林姓水喉匠则以法律程序为由，不讨论他提出的指摘，政府剩下来的是做善后工作，包括供水给居民和策划更换水管了。

对于政府而言，这是消解压力的有效做法，不过，今次事件肇因未知，政府对值得怀疑的试验计划，吞吞吐吐，预制组件的质素、房屋署和水务署等涉事部门是否有失职，都难以追查，这对汲取经验教训并无帮助。表面上政府好像拆了弹，不过，若近期再有其他资料曝光，届时政府会否陷于更大被动，且看事态发展。若政府认为危机已过，可能言之尚早。（完）

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