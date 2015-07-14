港报社评：中央充分肯定梁特首，支持聚焦经济民生--文汇报7月14日

行政长官梁振英昨日在北京表示，全国人大常委会委员长张德江充分肯定和十分满意他与特区政府包括政改三人组在政改工作上的表现，并表示会继续坚定支持他和特区政府依法施政，希望香港抓住机遇，搞好经济民生。政改结束后，中央全面肯定并坚定不移支持梁特首和特区政府，展示中央对梁振英充满信心，也令那些企图动摇特区政府管治的谣言不攻自破。香港应该聚焦经济民生，把握国家发展提供的宝贵机遇，扮演好＂超级联系人＂角色，既为国家作出更大贡献，亦为香港创造更好的发展机会和生活环境。

过去20个月，中央真心诚意支持香港依法落实普选，特区政府始终坚持在基本法和人大常委会＂8‧31＂决定的基础上推动政改工作，梁振英和政改三人组顶住巨大压力，深入社区，耐心解释，特区政府提出的政改方案获得香港主流民意的支持。政改方案被反对派立法会议员綑绑否决，500万合资格选民的普选权利不能落实，责任全在反对派身上。梁特首及其管治团队为推动政改所付出的努力，市民有目共睹，中央更清楚明白。政改结束后，张德江委员长会见梁振英，对此给予充分肯定。

政改方案被反对派议员綑绑否决，本港有传媒竟然大肆造谣说，梁振英要被问责下台，企图打击梁特首和特区政府的管治威信。张德江委员长高度肯定梁特首的工作，并表示继续坚定支持梁振英和特区政府依法施政，给了造谣者一记响亮耳光。

政改过后，梁振英强调香港要集中精力发展经济、改善民生，这也是中央的期望，是中央下一阶段挺港的工作重心。张德江委员长指出，香港发展经济有多方面的机遇，包括广东、福建的自贸区，泛珠合作、＂十三五＂、CEPA ，以至＂一带一路＂、亚投行、＂沪港通＂、＂深港通＂、基金互认等。张委员长显然是提醒香港，要把握好国家发展给香港带来的机遇，转化为促进香港繁荣稳定的强大动力，转化为广大市民分享得到的实在利益。

香港是目前国家最国际化的城市，拥有＂一国＂和＂两制＂的双重优势，在国际交往中积累丰富经验和人脉关系，是连系国家和世界的＂超级联系人＂。香港应该运用固有优势，在实现国家与世界互联互通方面发挥桥梁作用，同时为香港尤其是青少年新一代提供更好的发展机会。（完）

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