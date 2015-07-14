港报社评：双毒袭启晴，祸源在管理--星岛日报7月14日

另一方面，政府亦有责任做好工程监管。十多年前发生了公屋短桩事件后，当局经过深刻检讨，对于建筑物结构查验非常严谨。物料方面，一直大致相安无事，当局查验物料就不如查验结构紧张。可是，近年建筑成本不断提高，大增承包商投得政府工程后将货就价的隐忧。 当局查验供水安全，重点在于食水中的细菌含量，没有查铅，主要透过合约禁用。不过，要确保承办商按合约办事，政府就算自己不抽验，都应该要求供应商出示独立第三者的化验证书，保证有关物料符合合约要求。 当局需要检讨监管机制出现了甚么疏漏，在整套程序上有没有人疏忽，有没有人犯法，有甚么地方要改善，须向市民作出交代。 至于在供水系统内含退伍军人症杆菌，就更加是管理上出现问题。事件中染病的72岁老伯，一度在医院要接受深切治疗，命悬一綫，幸而康复。当局不止在他家厨厕供水系统，还在同层楼宇的其他供水位验到这种病菌，故此不是阿伯居住单位的个别问题。 退伍军人症较多出现在旧式大厦，水箱和水塔消毒不力，积存温水形成细菌滋长温牀。较罕见的是，当年的教育局局长孙明扬在政府新总部大楼染此病住院，有其他局长办公室亦验到这病菌，估计是因为总部当时食水使用量偏低，出水口积存温水滋生细菌。 不过，启晴邨已经入伙接近两年，而且发现此病菌的单位不止一个，就更加令人怀疑其消毒工作有纰漏。现时管理良好的屋苑，都会每隔一段时间做供水系统消毒工程，包括清洗水箱，看来启晴邨并没有做妥。 孙明扬事件后，官员表示会与预防退伍军人病症委员会专家，商讨可采取改善措施，以防同类事情再发生，启晴邨却仍然发生了这样的事。退伍军人症和食水含铅超标，不一定有关系，但是同样暴露了当局监管和管理方面的缺失，需要当局正视和处理。（完）