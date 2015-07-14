中国个股：渤海租赁4.3亿美元要约收购美飞机租赁公司Avolon20%股权

路透上海7月14日 - 中国渤海租赁股份有限公司 周二早间公告称，拟透过全资子公司Global Aviation Leasing Co.,Ltd（GAL）要约收购美国飞机租赁公司Avolon 20%股权，交易价款预计约4亿2,862.87万美元。收购后，GAL将成后者第一大股东。

公告显示，目前Avolon的17位大股东，包括Idamante S.à r.l.、AAIL HOLDINGS S.À R.L.等已同意在要约期间申请接受要约的股票数量为1,648.57万股（约占总股本20%），若最终Avolon股东接受要约的股票数量超过计划收购数量，则按同等比例向所有接受要约股东收购股票。

本次要约收购价格为每股26美元，较Avolon每股净资产18.33美元溢价41.86%，折合市净率1.42倍，并较其周一收盘价溢价9.57%，较前30日均价溢价11.92%，GAL公司全部以现金支付收购对价，本次要约收购期限为20日。未来GAL有权向Avolon董事会提名一位董事。

GAL拟向相关金融机构申请总额不超过3亿美元的融资，渤海租赁的全资子公司香港渤海租赁资产管理公司提供担保。

公告指出，截止3月底，Avolon机队规模已达251架（其中，自有飞机132架，管理飞机11架，已签署购买协议的飞机108架），为全球33个国家的56个航空公司客户提供服务。按机队价值计算，Avolon为全球第十一大飞机租赁公司。

渤海租赁指出，此次收购有助于进一步提高公司国际化水平，提升公司在全球飞机租赁行业的影响力和市场占有率，增强公司盈利能力。

渤海租赁自上周二起临时停牌，周二复牌后即封涨停，报8.12元人民币。（完）