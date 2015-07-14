主要国家经济指标预测--7月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月15日(三) 0000 韩国出口 6月修正值 -- -1.8% 进口 -- -13.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差102 0030 澳洲消费者信心 7月 -- -6.9% 0130 澳洲新车销售 6月 -- -1.3% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 持平 +0.2% (较上年同期) +0.4% +0.3% 0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 减少8.8 减少6.5 按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 5.5% 5.5% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +3.3% +2.7% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +3.0% +2.7% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 0.1 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 383.5 再融资指数 -- 1,342.9 1230 加拿大制造业销售(较前月) 5月 +0.4% -2.1% 1230 美国纽约联储制造业指数 7月 正3.00 负1.98 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.5% (较上年同期) -0.9% -1.1% 核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.6% 1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.2% -0.2% 产能利用率 78.1% 78.1% 制造业产出(较前月) +0.1% -0.2% 1400 加拿大央行利率决定 -- 0.75% 0.75% 2235 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 51.5 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第二季 +0.6% -0.3% (较上年同期) +0.4% +0.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,052 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,854 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月14日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 6月 11 -- 企业信心指数 10 -- 0300 新西兰公债外资持有比例 6月 64.1% -- 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -0.1% -- (较上年同期) -6.1% -- 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.2% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 +0.1% (较上年同期) 持平 持平 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.0% +1.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.1% +1.0% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 6月 -1.3% -0.7% (较上年同期) -12.6% -11.8% 产出物价(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) -1.5% -1.5% 核心产出物价(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.1% +0.1% 0900 德国ZEW经济景气判断指数 7月 正29.7 正29.0 现况指数 正63.9 正60.0 0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -0.4% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.9% 1000 美国NFIB小企业信心指数 6月 94.1 -- 1230 美国进口物价(较前月) 6月 -0.1% +0.1% 出口物价(较前月) -0.2% +0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 6月 -0.3% +0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) -0.1% +0.5% 1400 美国企业库存(较前月) 5月 +0.3% +0.3% 2300 韩国失业率 6月 3.9% -- (完)