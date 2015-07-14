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亚洲 | 2015年 7月 15日 星期三 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--7月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值  

    7月15日(三)
    0000 韩国出口                                   6月修正值      --         -1.8%
             进口                                                  --        -13.6%
             贸易收支(亿美元)                                      --       顺差102    
    0030 澳洲消费者信心                            　　   7月      --         -6.9%
    0130 澳洲新车销售                               　　  6月      --         -1.3%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      　 6月终值     持平        +0.2%
                                (较上年同期)                     +0.4%        +0.3%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                   　    6月  减少8.8      减少6.5
             按ILO标准计算的失业率            截至5月的三个月     5.5%         5.5%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +3.3%        +2.7%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +3.0%        +2.7% 
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                           7月       --           0.1
    1100 美国抵押贷款市场指数                           前周       --         383.5
             再融资指数                                            --       1,342.9
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                        5月     +0.4%        -2.1%
    1230 美国纽约联储制造业指数                          7月 　 正3.00       负1.98
    1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)         6月     +0.2%        +0.5%
                                        (较上年同期)             -0.9%        -1.1%
             核心最终需求PPI(较前月)                             +0.1%        +0.1%          
                            (较上年同期)                         +0.7%        +0.6%
    1315 美国工业生产(较前月)                            6月     +0.2%        -0.2%
             产能利用率                                          78.1%        78.1%
             制造业产出(较前月)                                  +0.1%        -0.2%
    1400 加拿大央行利率决定                              --      0.75%        0.75% 
    2235 新西兰制造业采购经理人指数(PMI)                 6月       --          51.5
    2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)            第二季     +0.6%        -0.3%
                                  (较上年同期)                   +0.4%        +0.1%  
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                       前周       --     买超2,052
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --     卖超1,854    

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值        预估值
    7月14日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                6月          11           --     
                          企业信心指数                             10           --    
    0300 新西兰公债外资持有比例                       6月       64.1%           --      
    0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月终值    -0.1%         -0.1%     
                            (较上年同期)                        +0.3%         +0.3%    
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                   -0.2%         -0.2%    
                                 (较上年同期)                   +0.1%         +0.1%     
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   6月      -0.1%           --      
                        (较上年同期)                            -6.1%           --     
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           6月终值    +0.2%         +0.1%  
                              (较上年同期)                      +0.2%         +0.1%     
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 +0.2%         +0.1%     
                                   (较上年同期)                 +0.2%         +0.2%    
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月       持平         +0.1%    
                            (较上年同期)                         持平          持平     
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.2%         +0.1%     
                          (较上年同期)                          +1.0%         +1.0%    
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                          +0.2%         +0.1%    
                          (较上年同期)                          +1.1%         +1.0%     
    0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)       6月      -1.3%         -0.7%    
                                    (较上年同期)               -12.6%        -11.8%   
                                产出物价(较前月)                 持平         +0.1%    
                                    (较上年同期)                -1.5%         -1.5%     
                                核心产出物价(较前月)             持平          持平    
                                        (较上年同期)            +0.1%         +0.1%    
    0900 德国ZEW经济景气判断指数                       7月     正29.7        正29.0   
                现况指数                                       正63.9        正60.0    
    0900 欧元区工业生产(较前月)                        5月      -0.4%         +0.2%  
                       (较上年同期)                             +1.6%         +1.9%    
    1000 美国NFIB小企业信心指数                        6月       94.1           --     
    1230 美国进口物价(较前月)                          6月      -0.1%         +0.1%    
             出口物价(较前月)                                   -0.2%         +0.1%    
    1230 美国零售销售(较前月)                          6月      -0.3%         +0.2%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                        -0.1%         +0.5%    
    1400 美国企业库存(较前月)                          5月      +0.3%         +0.3%     
    2300 韩国失业率                                    6月       3.9%           --  (完)

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