国际油市：美国8月页岩油产出料连降四月，且降幅料为逾七年最大

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
尽管有这些减产举措，根据最新的政府数据，7月3日止当周的美国整体日均产量连续第七周维持于960万桶，为1970年代初期以来最高水平。
在油价从3月低点反弹，于5月与6月达到平均每桶60美元价位期间，几家能源企业决定重启生产。即使上周油价下跌，目前在每桶52美元附近交投，这些油企仍未公开变更这些新钻油计画。
主要页岩油产区的8月天然气日均供应量，预计将较7月下滑2.6亿立方英尺，至451亿立方英尺。
根据EIA数据，这将是页岩油田的天然气产量预期中连续第三个月下滑，也将是2014年3月以来最大单月跌幅。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 李婷仪/许娜)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。