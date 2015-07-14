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货币新闻 | 2015年 7月 14日 星期二 10:23 BJT

国际油市：美国8月页岩油产出料连降四月，且降幅料为逾七年最大

尽管有这些减产举措，根据最新的政府数据，7月3日止当周的美国整体日均产量连续第七周维持于960万桶，为1970年代初期以来最高水平。

在油价从3月低点反弹，于5月与6月达到平均每桶60美元价位期间，几家能源企业决定重启生产。即使上周油价下跌，目前在每桶52美元附近交投，这些油企仍未公开变更这些新钻油计画。

主要页岩油产区的8月天然气日均供应量，预计将较7月下滑2.6亿立方英尺，至451亿立方英尺。

根据EIA数据，这将是页岩油田的天然气产量预期中连续第三个月下滑，也将是2014年3月以来最大单月跌幅。(完) (编译 李爽/陈宗琦；审校 李婷仪/许娜)

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