国际油市：美国8月页岩油产出料连降四月，且降幅料为逾七年最大

尽管有这些减产举措，根据最新的政府数据，7月3日止当周的美国整体日均产量连续第七周维持于960万桶，为1970年代初期以来最高水平。

在油价从3月低点反弹，于5月与6月达到平均每桶60美元价位期间，几家能源企业决定重启生产。即使上周油价下跌，目前在每桶52美元附近交投，这些油企仍未公开变更这些新钻油计画。

主要页岩油产区的8月天然气日均供应量，预计将较7月下滑2.6亿立方英尺，至451亿立方英尺。