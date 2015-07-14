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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 10:11 BJT

日本已公布经济指标--2015/7/14

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第一季        +1.0%  r          +0.3%  r        8月16日             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      6月        +0.1%             +0.2%           7月30日             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      5月        +0.1%             +0.3%           7月30日             --
 工业生产(m/m)                         5月        -2.1%  r          +1.2%  r        7月29日             --
 失业率                                5月         3.3%  @           3.3%  @        7月30日             --
 贸易收支(亿日圆)                      5月    逆差2,160           逆差534           7月22日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                 5月        +4.8%             -1.3%           7月30日             --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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