《路透晚报》--7月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：更精准实施定向和相机调控，确保经济运行在合理区间--总理

中国国务院总理李克强近日指出，随着国家政策效应显现，中国经济出现回稳势头；将坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。

--《焦点》中国6月金融数据向好而经济压力犹在，仍需宽松政策保驾护航

从M2到新增信贷，中国6月份多项金融数据均优于预期。不过考虑到经济增长压力未减，货币政策宽松基调一时难以转向，下半年仍有望继续出台降息、降准等措施。

--中国央行：供需双升助推M2增速企稳，未来更注重预调微调

中国央行调查统计司司长盛松成周二表示，降息配合降准既能增加实体经济融资需求，又能增加货币供给，M2增速从4月份的历史低点10.1%逐月回升，和连续降准、降息有较大关系。

【金融】

--《独家新闻》中国匆忙推出CIPS系统作用料有限，仅用于贸易结算--消息

两位直接了解情况的知情人士周一对路透表示，中国即将推出期待已久的国际支付系统，不过其用途较先前设想打了折扣，仅用于跨境人民币贸易结算，并不包括资本相关交易。

--中国金融：地方债纳入国库现金管理质押品，按存款额115%质押--财政部

中国财政部周二正式发布通知确认，将地方政府债券纳入中央国库现金管理和地方国库现金管理质押品范围，地方债作为质押品时，按存款金额的115%质押。

--中国基金：6月QFII A股基金业绩跌9.14%，略好于国内股票型基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一稍晚发布最新月度报告称，按实际业绩计算，6月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩下跌9.14%，略好于国内股票型基金；上半年平均业绩累计上涨22.44%，表现则逊于国内股票型基金。

-中国金融：银行不良贷款高增长，不良贷款证券化时机近成熟--普益

中国第三方理财研究机构--普益财富最新报告称，随着信贷资产证券化相关法律法规的发布与完善、信贷资产证券化的不断成熟，商业银行不良贷款的高速增长，再加上固定收益市场的发展，中国不良贷款证券化的时机已再次接近成熟。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性和股市均稳逆回购缩量，呵护意图仍在后续相机操作

随着中国股市恐慌情绪的消退，加之流动性比较稳定，中国央行周二公开市场逆回购规模缩至200亿元人民币，较6月末重启以来同期操作规模减少逾半，利率则未出预期继续持平。

--中国债市：首单动态资产池消费信贷ABS周三发行，规模36.99亿

中国央行和银监会启动了信贷资产证券化产品的注册制和备案制度以来，中国银行间的信贷资产证券化产品发行创新日渐增多。宁波银行周三（15日）起联合国元信托拟发行的产品，就是首期动态资产池产品，以个人消费信用贷款为基础资产，规模为36.99亿元人民币。

--中国债市动态：数据优于预期现券收益率应声上行，但新债向好助稳情绪

中国银行间债市周二早盘现券收益率上行，因6月金融数据超预期；一级市场上，早间铁道债、国开债招标需求均向好，则助稳定市场情绪。交易员称，银行间宽松的资金面将限制收益率升幅，现券后市维持震荡概率较大。

--中国货币市场：主要回购利率小幅波动，公开市场单日净回笼无影响

中国银行间资金市场周二早盘整体宽松趋势不改，主要回购利率小幅波动，其中七天回购小幅低开后至2.50%下方交投，隔夜则略涨。央行公开市场逆回购减量操作致单日净回笼，但无碍市场充裕格局。

--新债招标：国开行七年增发债收益率4.0510%，10年4.0116%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债中标收益率4.0510%，符合4.05%的预测均值；10年期收益率4.0116%%，略高于预测均值3.99%。两期债投标倍数分别为4.93倍和4.94倍。

--新债招标：中国福建省四期一般地方债利率均落于下限--业内人士

业内人士周二透露，中国福建省上午招标的四期一般地方债，中标利率均落在投标区间下限。三、五、七和10年期品种结果依次为2.83%、3.13%、3.45%和3.46%，对应投标倍数为2.47倍、2.16倍、2.00倍和1.99倍。

--新债招标：中国10年铁道债利率4.32%，20年为4.59%--业内人士

业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标发行的今年第四期铁路建设债券(铁道债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为4.32%，50亿元20年期中标利率为4.59%。

--中国新债：广东下周二招标发行259亿元一般地方债，全部为置换债

中国广东省周二公告称，将于下周二(21日)公开招标发行今年第二批一般地方债，总额259亿元人民币，全部为置换债券。

--中国新债：重庆定向发行142.71亿元专项地方债，利率较下限均上浮15%

中国重庆市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额为142.71亿元人民币的地方债券，均为置换专项地方债，期限三、五、七和10年。

【外汇】

--中国外汇：今年二季度外储减少400亿美元，连续四季下降---路透测算

中国央行周二公布数据显示，今年6月末外汇储备余额 CNFX=ECI 为3.69万亿美元，低于3.75万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，今年二季度中国外汇储备减少400亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平，但今年二季度外储减少幅度较一季度的1,100亿美元略有下降。

--中国汇市：人民币早盘微跌交投清淡，汇率贬值预期多体现在衍生品

人民币兑美元即期周二早盘微跌，中间价受国际美元反弹影响小幅下跌；交易员表示，本周即期波动进一步缩窄，市场交投异常清淡，反映央行继续维稳；人民币贬值预期主要体现在掉期、期权等衍生品上。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫逾1%结束三连涨，蓝筹股和成长股分化特征明显

中国股市沪综指周二收挫逾1%结束连三日反弹，蓝筹股和成长股板块分化特征明显。分析师称，4,000点附近是此前密集成交区域套牢盘众多，加之短线抄底盘获利回吐严重，均对大盘形成拖累。随着复牌公司数量逐渐增加，供应面改善，降杠杆趋势渐稳，预计大盘短线将震荡整理夯实底部。

--《焦点》中国清华紫光集团拟斥资230亿美元收购美光--消息人士

据知情消息人士称，由中国政府支持的清华紫光集团准备斥资230亿美元收购美国记忆体大厂美光。若收购事宜进展顺利，这将成为中国历来最大一宗美国企业并购案。

--中国证券：沪深证交所两融余额周一净减11.5亿元，沪市连续两天回升

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场上周后段止跌反弹，而大半个月来一直处于下降的沪深证交所的融资融券规模在上周五略有回升后，周一又出现下降，当日净减11.5亿元人民币，余额约1.44万亿元。

--中国个股：光大证券委任三间银行为其安排高至25亿美元香港IPO--IFR

汤森路透旗下IFR周二援引知情人士报导称，光大证券已委任三间银行为其安排高至25亿美元的香港IPO。 (

--中港个股：新希望上周三减持民生银行2.62亿股A股，持股降至5%以下

中国全国性股份制银行--民生银行周二公告称，新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司于7月8日（上周三）减持合计2.62亿股公司A股。减持完成后，两家公司合计持有民生银行18.23亿股，占总股本的逾4.99%。

--台湾个股：鸿海集团拟投资捷克，包括建立研发设计中心--捷克工业部