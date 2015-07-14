台湾债市：10年公债殖利率盘初走跌，反应部分短多买盘进场当冲交易

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月14日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二走跌，暂跟美债脱钩。交易员表示，104/5盘初略见短多买盘在1.49%上方进场，带动该券殖利率一度靠向1.48%，目前台债维持区间操作格局，趋跌靠向1.48%的追价买盘也显疲软，料暂持在1.48-1.50%的既有区间来回操作。
他们并指出，104/5盘初交投较显活络，开盘一小时成交量已达127.5亿台币，随着终端买盘在区间高位进场当冲交易，吸引其他短多买盘跟进，令该券殖利率早盘区间偏跌，跟美国指标10年公债上日收高的走势背道而驰。
〞我们自成市场，跟着美债走反而赚不到钱。〞一位民营银行台债交易员说。
至于财政部今日午间将标售两年期公债104/10 。路透调查显示，由于市场资金宽松态势依旧，银行间资金去化压力仍高，预计该期公债得标利率落在0.62-0.64%，略低于前次同年期公债标售的0.64%。
当地时间10:05，中国沪综指 走跌0.41%，台湾加权指数 涨0.49%，香港恒生指数 则跌0.8%。
美国公债收益率周一上涨，此前希腊同欧元区领导人达成协议，可能能令希腊留在欧元区，且有一大规模公司债交易令市场承压。指标10年期美国公债 价格跌10/32，收益率最新报2.43%，周一希腊与债权人达成交易消息发布前报2.38%。因希腊危机有望解决，10年期公债收益率从上周四触及的2.18%低点反弹。
交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.48%-1.50%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。
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--希腊评等：标准普尔称若希腊协议坚实，可能很快上调该国评级 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”