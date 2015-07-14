台湾汇市：台币盘初随韩元走贬，出口商抛汇抑制贬幅

汇银人士指出，希腊债务危机议题暂止，市场关注焦点转向美国何时升息，这让国际美元转强。早盘外商银行的美元买盘不少，不过出口商见到美元升至31.00抛汇力道加大。

另一本地银行交易主管指出，近期工商团体呼吁台币贬值救出口的声浪又起，这让央行承受不小压力，午后待出口商美元卖压去化后，台币贬幅有机会进一步扩大。