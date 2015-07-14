台湾汇市：台币盘初随韩元走贬，出口商抛汇抑制贬幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月14日 - 台币兑美元 周二盘初实质交投走贬。交易员表示，国际美元走强，韩元与坡元兑美元纷纷挫跌，使得台币跟贬，不过出口商抛汇令贬值幅度受到抑制。
汇银人士指出，希腊债务危机议题暂止，市场关注焦点转向美国何时升息，这让国际美元转强。早盘外商银行的美元买盘不少，不过出口商见到美元升至31.00抛汇力道加大。
〞出口商一直出来，看到31.0就很开心。〞一位大型银行交易员说。
另一本地银行交易主管指出，近期工商团体呼吁台币贬值救出口的声浪又起，这让央行承受不小压力，午后待出口商美元卖压去化后，台币贬幅有机会进一步扩大。
台币早盘实质交易区间落在31.010-31.037；上日交易区间在30.960-31.003。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度收敛；一个月美元/台币远汇 暂报31.010/31.030，上日收在31.050。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.000-31.070
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”