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亚洲 | 2015年 7月 14日 星期二 10:22 BJT

台湾汇市：台币盘初随韩元走贬，出口商抛汇抑制贬幅

路透台北7月14日 - 台币兑美元 周二盘初实质交投走贬。交易员表示，国际美元走强，韩元与坡元兑美元纷纷挫跌，使得台币跟贬，不过出口商抛汇令贬值幅度受到抑制。

汇银人士指出，希腊债务危机议题暂止，市场关注焦点转向美国何时升息，这让国际美元转强。早盘外商银行的美元买盘不少，不过出口商见到美元升至31.00抛汇力道加大。

〞出口商一直出来，看到31.0就很开心。〞一位大型银行交易员说。

另一本地银行交易主管指出，近期工商团体呼吁台币贬值救出口的声浪又起，这让央行承受不小压力，午后待出口商美元卖压去化后，台币贬幅有机会进一步扩大。

台币早盘实质交易区间落在31.010-31.037；上日交易区间在30.960-31.003。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度收敛；一个月美元/台币远汇 暂报31.010/31.030，上日收在31.050。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.000-31.070

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