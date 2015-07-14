台湾股市：受希腊协议推动上扬，中国经济数据出炉前人气仍谨慎

路透台北7月14日 - 台湾股市周二上扬，对希腊问题持续乐观态度令买兴不减，但在中国新的经济数据出炉前，谨慎情绪可能弥漫。

华亚科技 一度涨10%至涨停，之后涨幅略微回落至7.5%，因有报导称中国官方支持的私募股权公司--清华紫光集团已提议以230亿美元收购美国记忆体大厂美光科技 。