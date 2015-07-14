台湾股市：受希腊协议推动上扬，中国经济数据出炉前人气仍谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月14日 - 台湾股市周二上扬，对希腊问题持续乐观态度令买兴不减，但在中国新的经济数据出炉前，谨慎情绪可能弥漫。
中国周三将公布第二季国内生产总值(GDP)数据，一些分析师警告称，交投低迷预示着经济成长令人失望。
0209GMT，加权股价指数 涨0.5%报9,077.48点，上日收升1.34%。
电子类指数 上扬0.4%，金融保险类指数 则涨0.7%。
华亚科技 一度涨10%至涨停，之后涨幅略微回落至7.5%，因有报导称中国官方支持的私募股权公司--清华紫光集团已提议以230亿美元收购美国记忆体大厂美光科技 。
华尔街日报引述消息人士报导，清华紫光集团对美光出价每股21美元，较美光周一收盘溢价19.3%。但美光发言人称公司未收到紫光集团的并购提议。
华亚科技是美光与台湾南亚科技 的合资公司。南亚科技股价涨6.5%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”